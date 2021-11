Hückeswagen und der Kampf gegen das Coronavirus : Das Impfmobil hält auf dem Martinsmarkt

Hückeswagen Wenn das Impfmobil zu den Menschen kommt, ist bei vielen die Akzeptanz größer, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Darauf hoffen die Verantwortlichen auch am 7. November beim verkaufsoffenen Sonntag in Hückeswagen.

Das Impfmobil macht am Wochenende wieder Station in Hückeswagen und wird am Sonntag, 7. November, von 13 bis 17 Uhr auf der Bahnhofstraße stehen. Alle Beteiligten hoffen, dass sich dann beim verkaufsoffenen Sonntag viele Martinsmarkt-Besucher spontan die Erst-, Zweit-oder Drittimpfung geben lassen.