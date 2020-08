Hückeswagen in der Haushaltssicherung : . . .und dann war die Zitrone ausgepresst

Die ausgepresste Zitrone steht symbolhaft für den Hückeswagener haushalt, bei dem die Stadt kaum noch Spielraum für Einsparungen hat . Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die nun mit der Kommunalwahl zu Ende gehende Legislaturperiode begann mit einem Knall: Nach heftigen Debatten verabschiedete der Stadtrat 2015 das erste Haushaltssicherungskonzept für Hückeswagen. Angelegt ist es über die Wahl hinaus bis zum Jahr 2024.

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Neuschäfer

Es wurde viel spektakelt damals, tatsächlich gab es keine Alternative: Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 waren die gesetzlich definierten Grenzen erreicht, nach denen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden muss, ob Verwaltung und Politik es nun wollen oder nicht. Ein Grund für die Misere: Der Rat hatte die von der Verwaltung vorgeschlagenen und eingeplanten Erhöhungen der Grundsteuer nicht beschlossen. Die daraufhin aufgestellte neue Finanzplanung zeigte in mehr als zwei Jahren in Folge einen Verzehr der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel. In diesem Fall zieht die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung die Reißleine: Die betroffene Stadt muss ein HSK aufstellen und darin schlüssig darlegen, wie sie ihre Finanzen konsolidieren will. Außerdem ist der Zeitpunkt zu benennen, zu dem der Haushaltsausgleich, also der Gleichstand von Einnahmen und Ausgaben, hergestellt sein soll. Hückeswagen legte die Ziellinie ins Jahr 2024.

Die Jahre vor dem großen Knall Bis 2014 war ein pflichtiges HSK vermieden worden – aber die Finanzlage der Stadt war auch schon lange vor 2015 schlecht, jeder Haushalt auf Kante genäht. Die damaligen Jahresergebnisse ließen letztlich nur einen fiktiven Haushaltsausgleich zu, strukturell war der Etat auch zu diesen Zeiten schon unausgeglichen. Rücklagen und Eigenkapital schrumpften. Dennoch entwickelte Hückeswagen Innovationskraft: Neue Wohn- und Gewerbegebiete entstanden, was für mehr Arbeitsplätze am Ort sorgte und den Bevölkerungsrückgang bremste. Mit der Neugestaltung des alten Bahnhofsbereichs und des Etapler Platzes und dem Bau der inneren Umgehung stieg die Attraktivität der Innenstadt. Auswirkungen auf den Haushalt und dessen Schieflage hatte das aber kaum. Finanziell mehr brachte die Übertragung öffentlicher Aufgaben an Dritte, etwa an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband oder den heimischen Energieversorger BEW. Auch der Abwasserbetrieb oder die Bürgerbad gGmbH sind Beispiele für innovative Strukturen. Das finanzielle Grundproblem, das Hückeswagen mit den meisten Städten und Gemeinden im Land teilt, lösten auch sie nicht: Die Finanzausstattung der Kommunen ist unzureichend, und die richtig großen Ausgaben wie die Kreisumlage kann die Stadt selbst nicht beeinflussen.

Info Die Serie zum Hückeswagener HSK Was Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist ein umfassendes und sehr komplexes Zahlenwerk. In der Serie dazu greift unsere Redaktion einige wichtige Themenkomplexe heraus. Die weiteren Folgen: Steuer-Erhöhungen Die Entwicklung der kommunalen Steuern im HSK-Zeitraum bis 2024. Kostenfaktor Verwaltung Was kostet die Verwaltung die Stadt jährlich und wie haben sich Kosten und Verwaltungsstrukturen im HSK-Zeitraum entwickelt? Kostenfaktor Kommunalpolitik Kommunalpolitiker arbeiten im Ehrenamt, dennoch entstehen nicht unbeträchtliche Kosten für den Stadtrat und seine Fachausschüsse. Was bringt die geplante Verkleinerung des Rates? Infrastruktur in Gefahr Was kann die Stadt unter Sparzwängen nicht mehr leisten, welche Angebote müssen gekürzt oder eingestellt werden? Die Stadtbibliothek als Fallbeispiel. Das HSK und die Pandemie Durch Corona werden auch Städte und Gemeinden finanziell enorm belastet. Gleichzeitig brechen Einnahmen weg. Was wird aus dem HSK und dem Ziel des Haushaltsausgleichs in 2024 unter drastisch veränderten Rahmenbedingungen? Eine Einschätzung von Stadtkämmerin Isabel Bever.

Was steht im HSK? Das Konzept enthält die Darstellung der Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung. Außerdem eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen diese Fehlentwicklung beseitigt werden soll, um das Ziel des Haushaltsausgleichs in 2024 zu erreichen. Das Kernproblem: Es geht immer um den Beitrag, den die Stadt selbst zur Konsolidierung ihrer Finanzen leisten kann – unabhängig von der Basisplanung, die im Wesentlichen gesetzlich vorgegeben ist. Beispiel: Wesentliche jährliche Einnahmen fließen aus Mitteln des Landes zur Gemeindefinanzierung und aus Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Auf deren Höhe hat die Stadt keinerlei Einfluss.

Sparen und Gemeindesteuern erhöhen Einfluss nehmen kann die Stadt auf die Höhe der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer.) Unter HSK-Vorgaben heißt das: Die Steuersätze müssen angehoben werden, um mehr Einnahmen zu erzielen. Auf der anderen Seite muss es zu Einsparungen bei den laufenden (freiwilligen) Auf- und Ausgaben kommen. Das geht in viele kleine Bereiche hinein. So wurde unter anderem der Zuschuss für die Diakoniestation gestrichen, ebenso das Willkommenspaket für Neubürger und Babys. Kleinvieh macht eben auch Mist.

Die Cent-Fuchser in den „Sparclubs“ Bei der Arbeit am HSK stellten vor fünf Jahren fachübergreifende Arbeitsgruppen der Stadtverwaltung den kompletten Haushalt nochmals auf den Kopf. Stadtkämmerin Isabel Bever blickt zurück: „Die Gruppen bestanden eben nicht nur aus den Fachleuten, die den jeweiligen Bereich immer planen, sondern aus Kollegen und Kolleginnen, die mit unverstelltem Blick aus ihrer Sicht als Bürger und Steuerzahler auf die Ausgaben geschaut haben.“ Intern wurden die Gruppen sinnigerweise „die Sparclubs“ genannt. Alle Ergebnisse wurden in den politischen Gremien besprochen und bewertet. Der mühsame Weg ergab am Ende ein Einsparpotenzial von knapp 100.000 Euro. Isabel Bever: „Und damit war die ,Zitrone‘ Haushalt dann auch ausgepresst – jedenfalls bei allen Sachverhalten, die hier vor Ort beeinflusst werden können.“ Wenn‘s um Millionen geht, sind 100.000 Euro ehrenwert aber wenig. Das sieht auch die Kämmerin realistisch: „Leider ist der Löwenanteil der städtischen Aufgaben gesetzlich festgelegt, und es mangelt an der ausreichenden Finanzausstattung durch das Land.“