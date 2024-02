Kultur in Hückeswagen Akkordeon trifft auf Geige

Liebgewonnene Gäste lädt man gerne wieder ein. Schon im Vorjahr war das Duo Patatras aus Münster, Barbara Kranz an der Violine und Steffi Budde am Akkordeon, im Kultur-Haus Zach zu Gast gewesen. Das war offensichtlich gut in Erinnerung geblieben, so dass das Team im Kultur-Haus die beiden Musikerinnen, die sich schon seit über 30 Jahren von diversen gemeinsamen Orchesterfahrten während der Schulzeit her kennen und zusammen musizieren, wieder in die Schloss-Stadt eingeladen hatte. Und dieses Treffen von Geige und Akkordeon war auch bei der Wiederholung ein wunderschönes Erlebnis.