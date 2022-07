Hückeswagen : Hochwasser sorgte für Jetzt-erst-recht-Stimmung

Karl-Heinz Vossenbrecher, Vorsitzender des 3-Städte-Depots, zeigt, wie hoch die Flut vor einem Jahr an der Peterstraße gestanden hat. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen In der Folge des Hochwassers vom 14. und 15. Juli 2021, das auch das 3-Städte-Depot an der Peterstraße stark in Mitleidenschaft zog, sind Gemeinschaft und Kameradschaft unter den Vereinsmitgliedern gewachsen.