Helios-Klinik Wipperfürth : Darmkrebs – Vorsorge kann Leben retten

Wipperfürth/Hückeswagen Deutschlandweit steht der März ganz im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Denn Darmkrebs ist bei Krebs die zweithäufigste Todesursache nach Lungenkrebs.

Der Darm leistet täglich Schwerstarbeit: Er schiebt, quetscht und zermalmt das, was ihm zugeführt wird. Dabei mutet man ihm mit fettigem Essen und großen Portionen viel zu. Die Folgen werden oft so lange ignoriert, wie es geht. Jede Menge Stress und wenig Bewegung tun ihr Übriges. „Gründe, warum in Deutschland immer noch viele Menschen an Darmkrebs erkranken“, erläutert Janine Schulze, Sprecherin der Helios-Klinik Wipperfürth. Dabei könnte mit Hilfe von Vorsorge ein Großteil aller Fälle verhindert, frühzeitig erkannt oder geheilt werden. Daher engagieren sich in diesem Monat bundesweit Kliniken, Selbsthilfegruppen und Ärzte dafür, Aufmerksamkeit für diese Erkrankung zu wecken und so die Wahrnehmung zu fördern.