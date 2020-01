Comedy meets Music im Kultur-Haus Zach : Starke Musik und schwache Comedy

Konzepterfinder Michael Heeren trat am Samstagabend als Polizist Herr Holm auf. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nur Voice of Germany-Teilnehmer Dari überzeugte im Kultur-Haus Zach. Die Comedy von Michael Heeren, der als Polizist Herr Holm und Vertreter Karl-Dieter Karl auftrat, kam nicht so gut beim Publikum an.

Die Liedtexte sind tiefgründig, die Melodien eingängig und die Stimme zum Dahinschmelzen – Sänger und Songwriter Darius Zander präsentierte am Samstagabend im Kultur-Haus Zach sein neuen Albums „VLI“ und verzauberte damit das Publikum. Begleitet von Gitarrist Tobi Born stand der ehemalige Castingshow-Teilnehmer auf der Bühne und suchte den engen Kontakt mit den Zuschauern.

Vanessa Imeri (38) und Katha Skambraks (40) waren dazu extra aus Köln gekommen, um das Konzert des Sängers live miterleben zu können. Aus der ersten Reihe heraus waren sie ihm ganz nah und sagen fast alle Lieder leise mit. „Dari ist absolut authentisch, die deutschen Texte lassen sich gut mitsingen und er hat eine phänomenal geile Stimme“, sagte Vanessa Imeri, der der Abend sehr gut gefiel. Dari, wie sich der Künstler als Solist nennt, hat bereits einen Song mit Adel Tawil („Flutlicht“) aufgenommen und geht musikalisch stark in Richtung Mark Forster und Max Giesinger.

Mit Giesingers Hit „80 Millionen“ begann Dari den Abend. Es war das Lied, mit der er auch bei der Castingshow „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen war. „Man muss erstmal vier Castingrunden überstehen, bevor man überhaupt vor der Jury auftreten darf“, berichtete er von seinen Erfahrungen. Darius Zanders sympathische Art und seine gelungenen Eigenkompositionen lassen auf eine steigende Karriere hoffen. Seine Stücke schreibt er am Klavier. „Ich habe schon viele Lieder in meinem Leben geschrieben. Mein ganzes Leben besteht aus Musik“, beschrieb er seine Leidenschaft.

Am Samstag startete er die Sieben-Tage-Tour mit Comedian Michael Heeren, von dem die Konzeptidee „Comedy meets Music“ stammt. „Bei diesem Format werden zwei Genre in einem Event zusammengepackt“, sagte Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses. Insgesamt besteht die Serie aus sieben Terminen. Am 29. Februar wird DSDS-Finalist Daniel Ceylan auf der Bühne stehen, im März folgt Schlagersänger Alex Rosenrot. Zum Ende des Jahres wird der junge Nachwuchsgeiger Noah Leonne bei „Comedy meets Music“ auftreten. Den Comedy-Part übernimmt dabei Konzepterfinder Michael Heeren selbst. Er trat am Samstagabend als Polizist Herr Holm und Vertreter Karl-Dieter Karl auf. Sein Humor kam beim Publikum jedoch nicht gut an. Er begrüßte einzelne Gäste als Verkehrssünder und Samenspender oder las einen Wortspiel-Text vom Blatt ab, der wenig unterhaltsam war. „Können Sie mir noch folgen?“, fragte er immer wieder das Publikum, von dem keine Reaktion kam. „Sind Sie schon eingeschlafen? Dann habe ich mein Ziel ja erreicht“, versuchte er zu witzeln.