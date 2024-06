Hückeswagen und die Fußball-EM „Im Prinzip bin ich mehr deutsch als dänisch“

Info

Kurios Jeder Fußballfan kennt die Geschichte: Weil Jugoslawien wegen des Balkankriegs kurz vor der Europameisterschaft 1992 von selbiger ausgeschlossen wird, wird Dänemark nachnominiert. Die Spieler kommen direkt aus dem Urlaub in die Stadien und marschieren ins Endspiel. Dort treffen sie auf den amtierenden Weltmeister Deutschland, der mit 0:2 gegen die unbekümmert aufspielenden Dänen verliert. Die Skandinavier sind damit erstmals Europameister – es bleibt bislang der einzige Titel.

Dynamit Bei der EM vor 32 Jahren machte Dänemark aber noch mit etwas anderem auf sich aufmerksam: Noch heute ertönt der Schlachtruf „We are red, we are white, we are danish dynamite” in den Stadien, wenn die Mannschaft in Rot und Weiß aufläuft. Er ist mittlerweile ein dänischer Werbeslogan geworden.

Gruppenphase In der Gruppe C überzeugten die Dänen nicht wirklich, obwohl sie hinter England Zweiter wurden. Nach drei Unentschieden waren sie nur aufgrund der Fairplay-Wertung einen Platz besser als die punkt- und torgleichen Slowenen.