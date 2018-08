Hückeswagen: Dachsanierung der Pauluskirche beendet

Hückeswagen Die Arbeiten am Dach der Pauluskirche, dem zweiten Wahrzeichen der Stadt neben dem Schloss, sind nach zirka sechs Wochen beendet. Die Schiefer und die Kupferbeschläge wurden erneuert, die Dachfenster saniert. Jetzt wird noch das Gerüst abgebaut.

Würde ein Maler dieses Motiv auf einem Ölgemälde oder Aquarell verewigen, er würde von Kunstexperten vermutlich des Kitsches bezichtigt. Doch es ist Realität, wie sich die Pauluskirche an diesem Freitagmorgen unter einem weiß-blauen Sommerhimmel präsentiert: Das Schwarz der neuen Dachschiefer glänzt mit den Beschlägen, Dachrinnen und Fallrohren aus Kupfer um die Wette. So mancher Fußgänger bleibt stehen, um sich sichtlich angetan das sanierte Dach des 231 Jahre alten evangelischen Gotteshauses anzuschauen.

Vor 13 Jahren war die Außenhaut des Turms erneuert worden. Dabei hatten die Dachdecker festgestellt, dass in absehbarer Zeit auch das Dach einmal an der Reihe sein wird. Hatten sie doch eine Reihe von verrosteten Nägel entdeckt – die Nagelplatten waren weggerostet, weswegen bei Stürmen einzelne Schieferplatten herabfielen. Der Evangelischen Kirchengemeinde war nun klar, dass die komplette Dachhaut des Mansardendachs der Pauluskirche noch in diesem Jahr mit einer neuen Schieferdeckung versehen werden muss.