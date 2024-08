Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Country-Musik mit den „Brunettis“

Inge und Werner Karch aus Kassel überzeugen mit melodischen und zweistimmigem Gesang, begleitet von E-Gitarre, Drums und Percussion. Eigene und Coversongs ergänzen das Programm. So beispielsweise mit ausgesuchten Rock-Oldies aus einer Zeit, die beide Musiker selbst erlebt haben, die dann im eigenen, minimalistischen Stil interpretiert werden. „Dies lässt auch bei den Zuhörern Erinnerungen an Zeiten und Orte aufleben, die sie damals am liebsten festgehalten hätten“, schreibt Noppenberger in der Ankündigung. Von Alabama bis George Strait, von Willy Nelson bis Johnny Cash, von ZZ-Top bis Eric Clapton – das Programm der „Brunettis" sei vielseitig.