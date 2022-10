140 positive Fälle in Hückeswagen : Corona-Zahlen im Kreis bleiben auf hohem Niveau

Das Impfmobil des Kreises steht am Sonntag, 23. Oktober, auf demTrödelmarkt in Wipperfürth, Parkplatz an den Ohler Wiesen. Foto: Jürgen Moll

Oberberg/Hückeswagen Nach Wochen des Anstiegs hat sich die Corona-Situation im Oberbergischen Kreis in den vergangenen sieben Tagen ein wenig stabilisiert. Während in einigen Bereichen die Zahlen sanken, stiegen sie anderswo an.

So wurden dem Kreisgesundheitsamt zwischen Mittwoch voriger und Dienstag dieser Woche 1857 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet – in der Woche zuvor waren es noch 1981 gewesen. Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz meldete der Kreis einen Rückgang – von 782,7 auf 715,7.

In Hückeswagen kamen 101 neue Fälle hinzu, zehn weniger als in der Woche zuvor. Auch Radevormwald (106 / - 5) und Wipperfürth (144 / - 12) meldeten Rückgänge. Bei den aktuell positiv Getesteten gab es in der Schloss-Stadt mit 140 jedoch einen leichten Anstieg (+ 1) und in Radevormwald (133) um fünf. Wipperfürth (215) verzeichnete dagegen ein Minus von neun. Der oberbergische Corona-Hot-Spot bleibt Gummersbach – in der Kreisstadt stieg die Zahl der positiven Fälle innerhalb einer Woche um 84 auf 368.

Seit Beginn der Pandemie vor zweieinhalb Jahren sind laut Kreis an und mit dem Coronavirus mittlerweile 481 Menschen gestorben. In den vergangenen Tagen starben eine 90-Jährige aus Bergneustadt, ein 72-Jähriger aus Wiehl, eine 63-Jährige aus Waldbröl, ein 87-Jähriger aus Engelskirchen und ein 72-Jähriger aus Lindlar.

Das Impfmobil des Kreises kommt am Sonntag, 23. Oktober, zum Trödelmarkt in Wipperfürth und steht von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz an den Ohler Wiesen. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren und für Erwachsene angeboten. Impfwillige benötigen ihren Personalausweis und falls vorhanden den Impfausweis. Die notwendigen Impfunterlagen können sie sich bereits im Vorfeld im Internet unter www.obk.de/impfunterlagen herunterladen, sie können aber auch am Impfmobil ausgefüllt werden. Wer jünger als 30 Jahre ist, erhält in der Regel den Impfstoff von Biontech. Die Unter-18-Jährigen bekommen ausschließlich Biontech, wobei die 12- bis 15-Jährigen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden müssen und deren Zustimmung benötigen. Den Über-30-Jährigen wird der Impfstoff von Moderna injiziert.

