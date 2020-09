Neues aus der Helios Klinik in Wipperfürth : Computertomograf verbessert Diagnostik und Therapie

Wipperfürth Rund 2800 Untersuchungen führt die Radiologie der Wipperfürther Klinik jährlich durch. Mit einem neuen Computertomografen wird künftig eine noch schnellere und feinere Darstellung des Körpers erzielt. Die Belastung der Patienten wird verringert.

„Die Radiologie hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt und ermöglicht heute gleichermaßen diagnostisch wertvolle wie faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper sowie besonders genaue und gewebeschonende Verfahren“, so Ute Berg, Funktionsbereichsleiterin der Röntgenabteilung. „Als Partner aller Fachabteilungen in der Klinik möchten wir die Behandlungen der Patienten mit radiologischen Verfahren optimal unterstützen.“ Eine Computertomografie kann zur Diagnose von unterschiedlichen Krankheiten und Verletzungen genutzt werden. Besonders bei Verletzungen im Kopfbereich oder auch bei einem Polytrauma wird die Computertomografie genutzt. „Mit dem neuen Computertomografen lassen sich selbst feinste anatomische Details darstellen. So können wir uns in Notfallsituationen aber auch im Vorfeld geplanter Eingriffe ein sehr detailliertes Bild des Inneren eines Patienten machen “, erklärt Ute Berg. Ein weiterer Vorteil des Gerätes ist die bessere Verwertung der eingesetzten Röntgenstrahlung, was aussagekräftige Untersuchungen mit einer geringeren Dosis möglich macht.