Prozess am Amtsgericht Wipperfürth 29 Käufer um mehr als 22.000 Euro geprellt

Den meisten Menschen sieht man ihre kriminelle Energie nicht an. So war es auch bei zwei jungen Männern aus Hückeswagen, die jetzt vom Jugendschöffengericht am Wipperfürther Amtsgericht zu jeweils einjährigen Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Das Duo hatte zwischen November 2020 und September 2021 gemeinsam in 29 Fällen Internetkäufer um ihr Geld geprellt. Mittlerweile haben die beiden Männer auf den rechten Weg zurückgefunden. So befindet sich der 23-Jährige im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung. Der 22-jährige Angeklagte hat bereits ausgelernt, wurde von der Firma übernommen und besucht die Meisterschule.