Till Frömmel in Hückeswagen Der „Wirbelwind des Nordens“ gastiert im Island

Frömmel verspricht: „Meine Show ist so wirbelig wie der Wind, ein großes bisschen verrückt, abwechslungsreich wie die sprudelnde See und dennoch mit beruhigendem Tiefgang.“ Der Wirbelwind des Nordens lotst als schlagfertiger Entertainer und Leuchtturm in der Brandung zielsicher durch die Show. „Ein Kurzurlaub vom Alltag, noch authentischer wird’s nur mit Socken in Sandalen“, so Frömmel.