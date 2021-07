Kultur in Hückeswagen : Comedian unterrichtet im ausverkauften Kultur-Haus

Kultur in Hückeswagen

Hückeswagen Die aktuellen Krisen wurden bei der satirischen Zukunftsvision auf eine komplett digital gesteuerte Schulpädagogik für zwei unterhaltsame und kurzweilige Stunden ein bisschen verdrängt.

„Wir haben lange überlegt, ob jetzt direkt nach der Flutkatastrophe eine heitere Comedy-Veranstaltung ethisch und moralisch vertretbar ist“, sagten Detlef Bauer und Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus gemeinsam mit Johannes Schröder – im Anschluss an den heiteren Schulunterricht in dessen neuem Digitalschulfach „Instagrammatik“. Letztlich entschieden sich die Beteiligten gegen eine Absage. „Das Leben muss irgendwie weitergehen“, meinte Bauer. Auch der Künstler betrachtete seinen Auftritt selbstkritisch: „Ich fühlte mich etwas verschüchtert, weil ich nicht einschätzen konnte, wie sich Spaß und Humor zwei Tage nach den Überschwemmungen mit den Gedanken an vermisste Personen und überflutete Keller vereinbaren lassen“. Das Publikum überzeugte Schröder mit einer positiven Einstellung und einigen, zwar verhaltenen, aber dafür herzlichen Lachern über die Seele des aussterbenden Klassenbuches, den korrekten Einsatz einer Smart-Tafel im Schulunterricht ohne handschriftliche Kritzeleien und die generelle Feststellung, dass heutzutage jedermann sein Wissen „in der Hosentasche“ bei sich trage.