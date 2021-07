Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Atemlose Comedy mit Herrn Schröders „Instagrammatik“

Comedian Johannes Schröder gastiert als „Herr Schröder“ im Kultur-Haus Zach. Foto: hb Management

Hückeswagen Comedian Johannes Schröder kommt ins Kultur-Haus Zach mit seinem Programm „Das streamende Klassenzimmer". Der Gymnasiallehrer taucht dabei tief ein in die Internas eines Schulalltags. . .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nicht nur Stefan Noppenberger freut sich, dass Herr Schröder wieder im Kultur-Haus Zach zu sehen sein wird. „Nach dem monatelangen Corona-Lockdown kann der Trägerverein wieder ein Programm anbieten und präsentiert in Kürze die erste Comedy-Veranstaltung“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende. Zu Gast ist am Samstag, 17. Juli, Johannes Schröder. Der Comedian ist in Hückeswagen kein Unbekannter, denn er sorgte bereits 2018 sowie im vorigen Oktober für ein ausverkauftes Haus. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem „staatlich geprüften Deutschlehrer“ und seinem aktuellen Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“.

Bereits zu Beginn der Comedyshow wird schnell deutlich, dass sich für Herrn Schröder viel an der Helene-Fischer-Gesamtschule verändert hat: Der Medienwagen hat Netflix, die Schulbücher gibt’s als Podcast, und bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet. Außerdem ist freitags jetzt dank #klassenklima immer frei. Der Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen – ein Resozialisierungsprogramm mit besseren Klausur-Ergebnissen als je zuvor, das das Kultusmysterium ratlos zurücklässt. Um Deutschlehrer Herr Schröder da abzuholen, wo er steht, richtet ihm seine 12a einen Instagram-Account ein. Unter #korrekturensohn2.0 werden die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert: Wann gibt es endlich den Videobeweis im Klassenzimmer? Was macht Herr Schröder beim Junglehrerstammtisch? Und singt er am Ende der Stunde wirklich „Atemlos durch G8“?

„Die Besucher können sich beim aktuellen Programm von Johannes Schröder auf eine Doppelstunde Nachsitzen deluxe freuen“, versichert Noppenberger. Doch keine Sorge: Nichts von alledem sei klausurrelevant, und wenn das Publikum gut mitarbeite, mache Herr Schröder auch fünf Minuten früher Schluss. Das Ziel, ein eigenes Comedy- und Bühnenprojekt umzusetzen, zog Johannes Schröder, Deutschlehrer an einem Gymnasium, 2014 von Offenburg nach Toronto in Kanada, wo er in zahlreichen Comedy-Clubs das Einmaleins der Pointen erlernte. Zurück in seiner Geburtsstadt Berlin schrieb er sein erstes Comedy-Programm. Mit seinem Debüt „World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in Erfüllung“ tourte der Comedian sehr erfolgreich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, gewann zahlreiche renommierte Preise wie den „Stuttgarter Besen“ und den „Prix Pantheon“ und feierte seine erste Solo-TV-Ausstrahlung bei RTL.

Karten zum Preis von 18 Euro gibt’s bereits im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 21 Euro. Aufgrund der derzeit niedrigen Inzidenzwerte ist für den Besuch der Comedy-Show kein negativer Corona-Test notwendig. Beim Betreten des Kultur-Hauses Zach müssen die Gäste lediglich einen Mund-Schutz tragen und am Eingang ihre Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung angeben.

Sa., 17. Juli, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)