Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Comedian Andreas Weber plaudert aus dem Single-Leben

Hückeswagen Gut 90 Minuten plauderte Andreas Weber locker flockig aus seinem Leben und erzeugte dabei Lachtränen bei den etwa 40 Zuschauern.

Andreas Weber, alleinerziehender Vater zweier pubertierender Söhne, hat es nicht so mit Ordnung und Sauberkeit – jedenfalls, wenn man den Erzählungen seines Comedy-Programms glauben schenkt. Am Samstagabend machte er zwischen Auftritten in München, Stuttgart und Düsseldorf Station in Hückeswagen. Das in der Großstadt erprobte Programm sorgte im Kultur-Haus Zach für zusätzliche Lacher. „Ich laufe nicht mehr jeder Bahn hinterher, wenn in 15 Minuten sowieso die nächste kommt. Ist das bei euch auch so?“, witzelte der 44-Jährige. Zu seinen computerverrückten Kindern unterhält er eine gute Verbindung: „Wir haben Glasfaserkabel“. Nur beim Putzen hapert’s: „Manchmal mache ich Staubengel auf dem Laminat“.