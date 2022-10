Hegering Hückeswagen : Christoph Messink 58-jährig plötzlich verstorben

Hückeswagen / Wermelskirchen Die Jägerschaft Hückeswagen trauert um ihr ehemaliges Vorstandsmitglied Christoph Messink, der in der Vorwoche im Alter von 58 Jahren völlig unerwartet verstarb.

Christoph Messink, der in Wermelskirchen und Radevormwald mehrere Autohäuser (VW und Audi) und bis 2002 auch eines in Kobeshofen geleitet hatte, war vor 20 Jahren in den erweiterten Vorstand des Hegerings als Obmann für Öffentlichkeitsarbeit und Internet berufen worden. Ab 2006 war er viele Jahre stellvertretender Hegeringleiter. „Unter seiner Leitung wurde sehr schnell eine Internetseite erstellt und die erste eigene ,Rollende Waldschule‘ in ganz NRW angeschafft“, berichtete Meier-Frankenfeld.