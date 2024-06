Hückeswagener Christian Werth Neues Gesicht an der Spitze der Grünen-Fraktion

Niemals geht man so ganz – diese Zeile aus einem Lied von Trude Herr trifft aktuell auf Egbert Sabelek zu. Denn auch wenn der 64-Jährige ab Juli nach 25 Jahren nicht mehr als Fraktionschef der Grünen im Stadtrat fungieren wird, so wird er doch als Stellvertreter des am Montagabend im Rahmen einer offenen Fraktionssitzung neu gewählten Christian Werth mit in der vorderen Parteireihe bleiben. Beide Posten wurden im Multifunktionalen Sitzungssaal am Bahnhofsplatz von den Fraktionsmitgliedern einstimmig gewählt.