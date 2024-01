THW in Hückeswagen 25 Jahre im Dienst für die Mitmenschen

Es ist das Jahr 1998, als der damals 15-jährige Christian Thiel in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte. „Mein Vater ist Feuerwehrmann, ich wollte da auch mitmachen“, sagt der 41-Jährige. Wegen des erhöhten Betreuungsbedarfs aufgrund seiner Behinderung ist das nicht möglich gewesen. „Wir sind anders strukturiert beim THW, hier sind andere Einsatzmöglichkeiten, die auch von Christian übernommen werden können“, sagt Katrin Frank. So dürfe er zwar nicht mit in den Einsatz, weil das einfach zu gefährlich sei. „Aber er ist wichtiger Bestandteil unserer Jugendausbildung. Er hat so viel Erfahrung und ist immer dabei, wenn wir Hilfe und Unterstützung brauchen“, sagt Katrin Frank. Stefan Pier ergänzt: „Ich war seinerzeit zwei Jahre zusammen mit Christian in der Jugendgruppe. Heute wissen die Kinder genau: Wenn der Christian was sagt, dann gilt das auch.“ Lachend fügt er noch an: „Das ist bei uns anderen oft nicht der Fall.“