Altstadtfest in Hückeswagen Chorgesang zum Sonntagmorgen

Wer braucht schon einen Wecker, wenn er drei gutgelaunte und mit kräftigen Stimmen versehene Chöre aus der Schloss-Stadt hat? Einige Jahre lang war das morgendliche Singen auf der großen Bühne am Schlossplatz mangels Teilnehmer aus dem Programm des Altstadtfests gestrichen. In diesem Jahr war es allerdings wieder soweit. Die drei Hückeswagener Chöre eröffneten den Sonntagmorgen mit teils modernen, teils traditionellen Liedern. Den Anfang machten die in schwarz-rosa gekleideten Damen des Frauenchors Schückhausen mit dem vielleicht etwas unerwarteten Klassiker „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen. Allerdings war es ein durchaus fröhlicher und beschwingter Auftakt, der da zur Klavierbegleitung erklang, de, „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen direkt folgte.