Gemischter Chor aus Hückeswagen singt in Präsenz „Joyful Gospels“ kehrt auf die Bühne zurück

Nachdem die Chorarbeit in den vergangenen beiden Jahren sehr unter den Corona-Beschränkungen gelitten hatte, sind die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chors „Joyful Gospels“ zu einem fast normalen Probenalltag zurückgekehrt. „Vorbei sind hoffentlich die Zeiten der ,Auftritte‘ auf YouTube, wo letztes Jahr spontan auch das geplante Adventskonzert wegen der steigenden Inzidenzwerte ausgestrahlt wurde“, berichtet Chor-Sprecherin Marlies Klintworth. In diesem Advent soll es nun endlich wieder klappen mit einem „richtigen“ Konzert vor „richtigem“ Publikum: Für Samstag, 10. Dezember, lädt „Joyful Gospels“ in die Kreuzkirche an der Montanusstraße ein. Mit dabei sein wird der Remscheider Kinder- und Jugendchor „Voices“, den ebenfalls Astrid Ruckebier dirigiert. Unter dem Titel „Sing Halleluja“ wollen die beiden Chöre ihr Publikum ab 18 Uhr auf den dritten Advent und Weihnachten einstimmen. Mit vielen adventlichen Stücken versprechen die Sängerinnen und Sänger einen abwechslungsreichen Abend. Karten für dieses Konzert gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung und bei allen Chormitgliedern: Erwachsene zahlen zwölf, Kinder ab sieben Jahre sechs Euro. „Der Vorverkauf wird um den ersten Advent starten“, berichtet Marlies Klintworth.