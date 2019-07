Hückeswagener Chor : „Joyful Gospels“ erhält Absage vom WDR

Hückeswagen Der Hückeswagener Chor hat es nicht unter die 20 „Besten Chöre im Westen“ geschafft.

An einem Samstag im Mai entstanden zunächst die Tonaufnahmen in der Realschule Hückeswagen unter Leitung von Chorleiterin Astrid Ruckebier. Am Nachmittag ging es zum Bahnhof Dahlhausen, wo der Film für das afrikanische Lied „Tshotsholoza stimela“ aufgenommen wurde (die BM berichtete). Auf einer Wiese zwischen Radevormwald und Wuppertal wurde alles für die „Zuckerrohrernte“ zu „Sivela Kwazulu“ vorbereitet, die Choreografie in und auf ungewohntem Terrain getanzt und gefilmt. Von dem fertigen Film waren die Sängerinnen und Sänger begeistert: Die zwei Freunde Leonhard Giesberts (Film) und Simon Gier (Ton), die für die Aufnahmen zuständig waren, hatten ein überzeugendes Ergebnis geliefert.

Der WDR betonte in seiner Absage, dass es keinesfalls an der Qualität gelegen haben müsse. In dem Schreiben heißt es: „Wir hatten viele Kriterien, die bei der Auswahl eine Rolle spielten. Manchmal war es einfach so, dass wir mehrere Chöre aus dem gleichen Genre hatten und uns für einen anderen Chor entschieden haben. Manchmal ging es aber auch einfach darum, dass wir eine möglichst große Vielfalt in unserem Wettbewerb abbilden wollten.“ Dabei hatte sich „Joyful Gospels“ eine Nische ausgesucht und gehofft, mit dem afrikanischen Liedgut ein seltenes Genre zu bedienen. Umso überraschender kam nun die Absage.