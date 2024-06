Hückeswagener Chor Joyful Gospels Seit 25 Jahren Freude an Gospelmusik

Das Jubiläumsjahr startete im Februar mit der Teilnahme am Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“. Nach dem Jubiläumskonzert im Juni folgt Ende September eine Chorfahrt mit Workshop und Stimmbildung in Schwerte. Der Spaß steht aber auch hier im Vordergrund. Das Jahr beschließen will Joyful Gospels mit einem Weihnachtskonzert am 8. Dezember in der katholischen Pfarrkirche, bei dem auch der MGV Liederkranz Grünestraße mitwirken wird.