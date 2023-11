Cherubinis Requiem in c in Hückeswagen Zwei Chöre, ein Klang – ein Konzert

Für den Volkstrauertag, 19. November, steht in der Pauluskirche ein besonderes Chorkonzert an: Dann präsentieren zwei Chöre das Requiem in c von Luigi Cherubini. 1816 ursprünglich für Chor und Orchester komponiert, erklingt es in Hückeswagen – und eine Woche später im hessischen Korbach – in einer völlig neuen Fassung für Chor, Orgel und Pauken. Die Konzerte sind eine Zusammenarbeit zwischen dem Vokalensemble „Venti Voci“ aus Korbach, geleitet von der früheren Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen Ingrid Kammerer und „Vocale“ unter der Leitung ihrer Nachfolgerin Inga Kuhnert.