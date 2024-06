Auf Hückeswagener Golfplatz Dreibäumen Charity-Golfturnier für das Bergische Hospiz

Unternehmen und Einzelpersonen, die Interesse an einer Partnerschaft oder an einem Sponsoring haben, können sich direkt mit der Sport- und Eventagentur NeoMove per E-Mail an info@neomove.de in Verbindung setzen. „Es werden verschiedene Sponsoring-Pakete angeboten, die auf die Bedürfnisse und das zur Verfügung stehende Budget der Unternehmen und Unterstützenden zugeschnitten sind“, berichtet Franziska Meyer.