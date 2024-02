Weiter Ärger in Hückeswagener Waldgebiet Chaos in der Mul – und kein Ende in Sicht

Aus den Reihen der Politiker kam im Ausschuss die Aufforderung an die Verwaltung, schnell das Gespräch mit dem Eigentümer zu suchen. Pascal Ullrich (CDU): „Da herrscht ja Wild-West in der Mul. Offenbar kann im Wald jeder machen, was er will. Das kann so nicht bleiben.“ Auch Jörg von Polheim (FDP) unterstrich: „Irgendwie muss der Herr aus Wuppertal doch mal an die Kandare genommen werden. Es kann ja nicht sein, dass unsere Landwirte heftig geschädigt und Wanderer in Gefahr gebracht werden, weil ein Eigentümer seinen Pflichten nicht nachkommt.“