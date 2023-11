Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Musikalische Erinnerung an „Simon & Garfunkel“

Es sind legendäre Hits wie „Mrs. Robinson“, „Homeward bound“ oder „The Boxer“, die das Duo „Simon & Garfunkel“ in den 60er Jahren weltberühmt machten. Am kommenden Freitag, 17. November, wird die Zeit wieder lebendig, wenn ab 20 Uhr die „Central-Park-Band“ im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße gastiert. Das Duo Jörg Thimm und Dieter Nientied steht dabei für musikalisches Handwerk, aber auch auf viel Gefühl, Leidenschaft und Atmosphäre, die sich von der Bühne auf das Publikum übertragen dürften. „So gehört es zu den magischen Momenten eines Konzerts des Duos, wenn der Saal in den Refrain von ,Bridge over troubled water‘ einstimmt“, heißt es auf der Internetseite des Kultur-Hauses Zach.