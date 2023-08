Reaktion auf den Klimawandel CDU will Trinkwasserspender für Hückeswagen

Auch in der politischen Diskussion in Hückeswagen waren Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung schon Gesprächsthema. Jetzt wird die CDU konkret: In einem Antrag an den Bürgermeister für die nächste Ratssitzung am 26. September fordert sie die „Einrichtung von öffentlichen, kostenfreien Trinkwasserspendern“.