Antrag für attraktiveres Hückeswagen CDU will mehr Ordnung und Sauberkeit in der Stadt

Es ist ein Thema, das vielen Hückeswagenern am Herzen liegt und vor allem in der Sommerzeit wieder aktuell wird: das spießende Unkraut entlang von Straßen und Wegen im Stadtgebiet. Auch jetzt macht sich das an einigen Stellen wieder breit, wie etwa an den Fahnbahnschwellen auf der Kölner Straße. Angesichts der klimatischen Bedingungen wundert das eigentlich nicht, dass die Vegetation so üppig sprießt. Bilden doch die Wärme und der viele Regen der vergangenen Wochen gute Voraussetzungen für ein schnelles und starkes Wachstum. Für viele ist das Unkraut in der Öffentlichkeit dennoch ein Ärgernis.