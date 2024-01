Hückeswagener Haushalt CDU fordert keine weiteren Steuererhöhungen in 2026 und 2027

Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt in diesem Jahr auf 795 Prozentpunkte nach 730 in 2023. Das war bereits 2015 vom Rat mehrheitlich beschlossen worden, als das Haushaltssicherungskonzept bis 2024 aufgestellt wurde. Vor zehn Jahren lag die Steuer, die jeder Hauseigentümer zu zahlen hat und die bei Mietwohnungen anteilmäßig auf die Mieter umgelegt werden kann, noch bei 435 Prozent. 2015, im ersten Jahr des HSK, waren es 580 Prozent gewesen, seither ist der Steuersatz drastisch gestiegen. Mehr soll es aber vorerst nicht werden, wie die CDU-Fraktion es jetzt in einem Antrag an den Bürgermeister formuliert. So möge der Stadtrat beschließen, die planerische Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2026 und 2027 nicht in den Haushalt aufzunehmen, schreibt Fraktionschef Pascal Ullrich in dem Antrag. Eine weitere Erhöhung hatten Bürgermeisterin und Stadtkämmerin in ihren Reden zur Vorstellung des Haushalts 2024 in der Dezember-Ratssitzung jedoch nicht ausgeschlossen.