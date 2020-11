Hückeswagener Kommunalpolitik : CDU fordert Controlling für Großprojekte der Stadt

So soll einmal die Löwen-Grundschule im Brunsbachtal aussehen. Dieses Projekt wäre für das von der CDU geforderte Controlling prädestiniert. Foto: Assmann

Hückeswagen Wenn es nach dem Willen der CDU-Fraktion im Stadtrat geht, wird die Stadtverwaltung künftig bei Projekten von mehr als 500.000 Euro ein Controlling einführen. Damit alle Beteiligten Kenntnisse über den aktuellen Kosten- und Sachstand haben.

Was in der Wirtschaft gang und gäbe ist, soll nach dem Willen der CDU nun auch in der Stadtverwaltung Einzug halten: Für die letzte Ratssitzung in diesem Jahr am 15. Dezember hat sie beim Bürgermeister den Antrag gestellt, bei Projekten ab einem Auftragsvolumen von 5000.000 Euro ein verbindliches Projektcontrolling einzuführen.

In der Begründung heißt es: „Das Interesse der Bürgerschaft an Projekten in (...) Hückeswagen ist in den letzten Jahren erfreulicherweise stark gestiegen.“ Der verstärkte Wunsch zur Einbindung, aber auch die wachsende Komplexität der Projekte lasse den nicht täglich mit den Projekten befassten Interessierten, aber auch die Kommunalpolitik, schnell den Überblick verlieren. Etwa wie die Ausgangslage (...) war und welche Entwicklung das Projekt genommen hat. Im Fokus hat die CDU vor allem die Kosten der Projekte und den Zeitpunkt der Fertigstellung.

„Wir wollen erst einmal ein Instrument an die Hand bekommen“, sagt Fraktionschef Christian Schütte auf Anfrage unserer Redaktion. Denn mitunter würden in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien mit Zahlen jongliert, die nicht der Realität entsprächen. Mit dem Projektcontrolling gäbe es hingegen eine für alle bindende gemeinsame Zahlenbasis. Als positives Beispiel nennt die CDU das Controlling von Udo Kolpe, dem Projektleiter der Stadtstraße und des Bauhofs.

(büba)