Radwege in Hückeswagen CDU bringt Fahrradstationen zum Saisonstart auf Vordermann

Die auffällig orangefarbenen Säulen sind für Radler in Not, die an ihrem Fahrrad oder E-Bike spontan eine Reparatur vornehmen oder die Reifen aufpumpen müssen. Zum Saisonstart und Beginn der Osterferien wurden beide Stationen nun durch Andreas Winkelmann gewartet und teilweise mit neuen Pumpen ausgestattet: „So können alle Radfahrenden wieder sicher in unserer Region unterwegs sein“, sagt Winkelmann.