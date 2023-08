Neue Stelle bei der Hückeswagener Verwaltung „Case-Manager“ soll demnächst die Flüchtlinge betreuen

Die Stadt richtet eine unbefristete Vollzeitstelle für einen „Case-Manager“ ein, dafür gaben die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss jetzt grünes Licht. Die Aufgabe des „Managers“ oder der „Managerin“ besteht laut Bürgermeister Dieter Persian darin, „sich von A bis Z um die Belange der in Hückeswagen lebenden Flüchtlinge zu kümmern“. Noch macht das überwiegend Mario Moritz als bei der Stadt angestellter Sozialarbeiter. Sein Aufgabenbereich ist aber so groß und vielfältig, dass für die Betreuung der geflüchteten Menschen deutlich weniger Zeit vorhanden ist als früher und als eigentlich notwendig wäre. „Das ist natürlich für den Integrationsprozess suboptimal“, hieß es in der Vorlage der Verwaltung zur Sitzung.