Nachfolgerin in Hückeswagen gefunden Zukunft der Postagentur am Bahnhofsplatz ist gesichert

Die künftige Post-Partnerin ist in der Schloss-Stadt keine Unbekannte, denn seit März 2021 führt sie das Zeitschriften-, Tabak- und Geschenkartikelgeschäft Beeh am Etapler Platz, dem auch eine Lotto-Annahmestelle angehört. Nachdem im vorigen Jahr bekanntgeworden war, dass Oberlies Ende März dieses Jahres aufhören wird, hatten sich die Gespräche in ihrem Geschäft häufig über die nur wenige Meter entfernte Postagentur gedreht. „Viele Kunden haben bedauert, dass sie schließt und sich gefragt, was sie denn machen sollen, wenn sie ganz zu macht“, erzählte Carolin Fetoui auf Anfrage unserer Redaktion. Zusammen mit ihrer Mutter, die bei Lotto Beeh mitarbeitet, hatte die Geschäftsfrau überlegt, die Postagentur zu übernehmen und sich beworben. Seit Donnerstag ist klar, dass sie nun auch dieses Ladenlokal übernehmen wird. Neben dem Post-Service wird Carolin Fetoui auch Bastelbedarf anbieten, denn nach der Schließung des Geschäfts von Christiane Cannoletta an der Islandstraße fehlt dieses Sortiment in der Stadt. Aus dem Ladenlokal im Island habe sie schon einige Restposten übernommen, berichtete sie. Am Sortiment von Lotto Beeh werde sich nichts verändern.