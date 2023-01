Legalisierung in Hückeswagen (k)ein Thema Cannabis aus Apotheke sorgt für Skepsis

Ein aufsehenerregendes Thema, das sich die Ampel-Koalition da schon im Wahlkampf auf die Agenda gestellt hatte: die Cannabis-Legalisierung. Was in den Niederlanden seit 1976 zumindest nach landläufiger Meinung gilt – dass Gras dort legal erhältlich ist – soll nun also auch in Deutschland so werden. Tatsächlich aber ist in den Niederlanden nur der Besitz von bis zu fünf Gramm Cannabis straffrei, ge- und verkauft werden darf die Droge in lizensierten Geschäften, den Coffee-Shops. In großen Mengen darf mit Cannabis aber auch dort nicht gehandelt werden.