Einwöchige Ferienfreizeit in Hückeswagen-Scheideweg Großes Fest zum Camissio-Abschluss

Es ist eine Woche, in der die Wertschätzung der sechs- bis zwölfjährigen Kinder im Mittelpunkt gestanden ist. „Deswegen gibt es gleich noch eine ganz besondere Überraschung für Euch auf der Wiese hinter dem Vereinshaus“, sagt Campleiter Jan Klockner. Auch das steht in Zusammenhang mit Wertschätzung – die Kinder bekommen „Charakterkarten“, auf denen zwei Eigenschaften stehen, die den Helfern in der Camp-Woche an ihnen besonders aufgefallen sind.