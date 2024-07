Geschichtsverein für Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen BZG unterstützt weitere „Stolpersteine“

Außerdem nahm der Verein an den Demoveranstaltungen „Toleranz-Respekt-Dialog“ in Hückeswagen, „Nie wieder ist jetzt“ in Wermelskirchen und „Wir schweigen nicht - Demokratie schützen“ in Radevormwald teil. „Endlich wacht die Stadtgesellschaft auf!“, sagte Iris Metzler. Der Verein besuchte die Ausstellung in Kemna „Auftakt des Terrors - frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“, nahm an der Lesung mit Nora Hespers „Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich“ in Lennep teil und wies bei der Wanderung „Hückeswagen bewegt sich für Demokratie“ auf dem Ehrenfriedhof Voßhagen und am Stolperstein von Otto Fröhlich auf seine Arbeit hin.