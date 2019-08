Bahnhofstraße in Hückeswagen : Buswartehäuschen wird „neu tapeziert“

Das als „Wohnzimmer à la Loriot" gestaltete Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße ist zu einem beschmierten Schandfleck verkommen.

Hückeswagen Die einstige Vorzeigehaltestelle ist dreckig und beschmiert. Nun wird sie nicht nur einen neuen Anstrich bekommen, das künftige „Interieur“ wird auch ein wenig anders aussehen. Der Wohnzimmer-Charakter bleibt allerdings erhalten.

Wer sich noch einmal anschauen, wie hübsch einst das Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße war, sollte 14,99 Euro ausgeben (s. Info-Kasten). In dem Buch „Anhalten bitte!“ gehört das Hückeswagener „Wohnzimmer à la Loriot“ zu den 100 kuriosesten Haltestellen auf der ganzen Welt – zumindest zu denen, die der Autor Jens Bey dafür hält. Das Wartehäuschen war einst Anziehungspunkt für viele Einheimische und Auswärtige, sogar Hochzeitspaare ließen sich darin fotografieren. Und jetzt, sechs Jahre nach der Umgestaltung? Dreckig, beschmiert, bemalt, bekritzelt – in diesem „Wohnzimmer“ ist es alles andere als gemütlich.

Das haben auch die beiden jungen Hückeswagener Jonas Mostert und Florian von Polheim erkannt, weswegen sie der Haltestelle demnächst einen neuen Anstrich verpassen wollen. Das bestätigt Stefanie Heymann vom Bauamt der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. In der vorletzten August-Woche will sich das Duo an die Arbeit machen. „Wir renovieren und tapezieren unser Wohnzimmer neu“, bringt es die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung auf den Punkt. Kosten kommen fast keine auf die Stadt zu.



Rückblick, April 2014: Über Nacht war das bis dato grau und nackte Buswartehäuschen aus Beton von Unbekannten pink angestrichen worden. Schon das war eine deutliche Attraktivitätssteigerung, wenn auch nicht ganz legal. Die Stadtverwaltung unter dem wenige Wochen zuvor neu gewählten Bürgermeister Dietmar Persian zeigte sich aber humorvoll und rief einen Wettbewerb aus: Kreative sollten Vorschläge vorlegen, wie ein neu gestaltetes Buswartehäuschen aussehen könnte. Als Gewinnerin aus diesem Wettbewerb ging die Straßweger Grafik-Designerin Marianne Reuter hervor, die ein Wohnzimmer im Loriot-Ambiente entworfen hatte. Graffitikünstlerin Marlen Nitzsche setzte den Entwurf schließlich mit reichlich Spraydosen um. Zudem erhielt die Stadt Spenden für eine Versiegelung der Farben, damit mögliche Schmierereien problemlos entfernt werden konnten.

„Die Versiegelung funktioniert auch noch“, versichert Persian. „Denn sonst sähe es noch schlimmer aus.“ Es sei schade, dass Leute meinten, etwas kaputt zu machen. Der Bürgermeister weiß, dass das „Wohnzimmer“ in die Jahre gekommen ist und dringend eine „frische Tapete braucht“ , wie er sagt. Bereits im vorigen Herbst wollte die Stadt eine Neugestaltung anregen, „wir sind aus unterschiedlichen Gründen aber nicht dazu gekommen“.



Nun ist der Zeitpunkt für die Renovierung gekommen, zumal die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen eine finanzielle Unterstützung zugesagt hat. In der vorletzten August-Woche wird der Bauhof den Beton dampfstrahlen, um den Schutzlack zu entfernen. Anschließend wird die Haltestelle weiß gestrichen. Damit wäre die Basis geschaffen für die beiden Künstler, die ein neues – etwas anderes, im Grunde aber ähnliches – „Wohnzimmer“ auf die Betonwände sprayen werden. Beginnen wollen sie am Freitag, 23. August. „Spätestens am Sonntag darauf wollen sie fertig sein“, sagt Stefanie Heymann. Auch werden dann wieder die Bank, der Stromkasten und der Mülleimer mit in die Szenerie eingebunden.