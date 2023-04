Bürgermonitor in Hückeswagen Buslinie 336 wird von einem externen Gutachter überarbeitet

Derzeit gebe es ein weiteres Problem auf der Strecke: die Baustelle in Wipperfürth, wo an der Polizeiwache derzeit ein Kreisverkehr gebaut wird. Das wirkt sich auch auf die Pünktlichkeit der Linie 336 aus – und das wiederum kann auch Auswirkungen auf den Umstieg in Lennep haben. An der Kreuzung Lüdenscheider Straße / Gartenstraße in der Zufahrt zum Busbahnhof in Wipperfürth kommt es nach Angaben der OVAG zu Verspätungen und Teilausfällen im Busverkehr. Durch längere Wartezeiten an der Baustellenampel und entsprechende Rückstaus weisen die über Wipperfürth verkehrenden Linien eine Verspätung von im Schnitt sieben Minuten aus, vereinzelt auch bis zu 15 Minuten. Betroffen sind vor allem die morgendliche Hauptverkehrszeit sowie der Berufsverkehr am späteren Nachmittag.