Umbau von sechs Stationen in Hückeswagen-Wiehagen Bushaltestellen werden auf barrierefrei umgerüstet

Voraussichtlich am kommenden Dienstag, 23. April, beginnen somit die Arbeiten an den beiden Bushaltestellen „Wiehagener Straße“. Dabei werden die vorhandenen Busbuchten ebenfalls zugunsten von größeren Warte- und Aufenthaltsflächen zurückgebaut, damit der Bus in Zukunft auf der Fahrbahn halten kann. Als Erstes werden die Bushaltestelle an der Postagentur in Fahrtrichtung Innenstadt sowie die Straßenquerung Altenberger Straße barrierefrei ausgebaut. „In diesem Zusammenhang wird auch der Fußweg zwischen dem Graf-Arnold-Platz und der Altenberger Straße saniert“, erläutert Kneib. Für die Arbeiten wird für drei bis vier Wochen eine Baustellenampel eingerichtet und die Zufahrt von der Wiehagener zur Altenberger Straße gesperrt. „Die Anlieger können ihre Grundstücke über die Huckinger Straße, den Graf-Arnold-Platz sowie den Schmalbeinsweg erreichen“, versichert der Verwaltungsmitarbeiter.