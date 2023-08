Hückeswagen Buntes Familienfest an der Feuerwache

Natürlich gab es die Übungsvorführungen nicht am laufenden Band. Denn in allererster Linie sollte es sich um ein Familienfest handeln. „Ein Fest für Kinder – organisiert von Kindern“, sagte auch Thomas Lemmen, der Leiter der Jugendfeuerwehr gut gelaunt: „Die Kinder und Jugendlichen haben alles organisiert und aufgebaut. Ich bin sehr froh darüber, dass heute so viele Leute – durchaus auch außerhalb der Feuerwehrfamilie – schon so früh am Nachmittag gekommen sind.“