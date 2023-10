Gemeindeleben in Hückeswagen Bunter Abend am Lindenberg

Vor der Pandemie war der Samstagabend für viele Menschen der Moment, um von der stressigen Woche abzuschalten: Für die einen gehörte der Gang in die Kult-Kneipe oder Szene-Bar zum beliebten Samstagsritual. Andere verabredeten sich mit Freunden zum Abendessen, trafen sich zu einem gemeinsamen Spieleabend, gingen Tanzen, ins Kino oder Theater. Einige mögen die Rückkehr zu dieser Normalität geschafft haben andere allerdings nicht. Vor allem viele Ältere kämpfen noch immer mit Isolation und Einsamkeit. Um das, was früher für so viele Menschen so selbstverständlich war, wieder aufleben zu lassen, organisieren Melanie und Marco Seewald seit dem Frühjahr bunte Abende am Lindenberg. Bunt, weil sie zum einen eine große Zielgruppe anspricht – nämlich Männer und Frauen zwischen 18 und 99 Jahren, zum anderen aber auch, weil jeder Abend anders organisiert ist. Am Samstag fand die dritte Auflage im evangelischen Gemeindehaus statt.