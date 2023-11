Gemeindeleben in Hückeswagen „Bunter Abend“ mit zwei Lesungen

Die Verbindung zu Jutta Keller, die später aus ihrem Buch „Kräuter gegen Angst“ las, war die dritte Geschichte – die nämlich von einem Oktoberfest am Gardasee handelte. Jutta Keller hatte in ihrem Buch ihre vielen Reisen nach und in Italien beschrieben. „Ich habe mir Episoden ausgesucht, die ein wenig in die Jahreszeit passen – schließlich kann ich schlecht über den Hochsommer und über 30 Grad lesen“, sagte sie schmunzelnd.