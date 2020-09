Kostenpflichtiger Inhalt: Wie reagiert Hückeswagen im Notfall? : Sirenen testen für den Ernstfall

Die Sirene auf dem Schelmenturm des Schlosses funktionierte einwandfrei. Foto: Gerhardus/Feuerwehr

Hückeswagen Beim bundesweiten Warntag am Donnerstagvormittag zeigte sich: Nur zwei von drei ortsfesten Sirenen in Hückeswagen funktionierten. Die Anlage in Herweg muss nun überprüft und in Ordnung gebracht werden.