Wirtschaft in Hückeswagen Der Mittelstand als „Global Player“

Lankes zeigte in seinem Vortrag auf, worum es in seinem Unternehmen vor allem geht – neue Wege zur internationalen Zusammenarbeit zu schaffen. „Ich habe 20 Jahre Erfahrungen in Handel und Spedition gesammelt, ehe ich mich 2020 mit WorldRing selbstständig gemacht habe“, berichtete er. Grundsätzlich habe er damit einen Marktplatz mit zertifizierten Spediteuren in (theoretisch) aller Welt geschaffen. „Mein Ansatz ist es, Angebot und Nachfrage unkompliziert zusammenzubringen.“ Es sei kein Produkt für den deutschen Markt, der Ansatz sei global. „Der Mittelstand hat viele Vorteile, ist aber oft in Sachen Finanzen, Manpower und weltweiten Kontakten limitiert“, sagte Lankes. „Der Global Player braucht mein Produkt nicht, es richtet sich speziell an den Mittelstand.“