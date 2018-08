Hückeswagen: Bürokratie verzögert barrierefreien Weg

Hückeswagen Der ATV hat bereits seit Mai die Zusage, dass sein Projekt mit Leader-Mitteln gefördert wird. Allerdings geht’s nicht so recht voran, weil Vorsitzender Jörg von Polheim jede Menge an Unterlagen beizubringen hat. Vielleicht ist der Weg im März fertig.

In Radevormwald gibt’s seitens einiger Ehrenamtler Kritik an dem Projekt Leader und seinen ihrer Ansicht nach hohen bürokratischen Hürden. Jörg von Polheim sieht das etwas gelassener: „Ich kann’s in gewissem Sinn nachvollziehen, was da alles gefordert wird. Denn es geht schließlich um öffentliche Mittel“, sagt der ATV-Vorsitzende im Gespräch mit unserer Redakton. Allerdings versichert er: „Jede Bürokatie nervt.“ Die Datenschutz-Grundverordnung nerve ihn jedoch mehr.