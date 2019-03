Ansichtssache : Bürgermeisterkandidaten sollten sich früh vorstellen

Meinung Hückeswagen Ob Bürgermeisterwahl, Rotmilan oder Tempo 70 zwischen Dreibäumen und Scheideweg – an wichtigen Themen mangelte es in der vergangenen Woche nicht.

Herbst 2020 – das ist noch lange hin. Und dann kommt der Termin doch wieder ganz schnell. In anderthalb Jahren wird in Hückeswagen ein neuer Bürgermeister gewählt. Doch noch weiß niemand, wen er da wählen kann. Das amtierende Stadtoberhaupt Dietmar Persian will sich in der zweiten Jahreshälfte entscheiden, ob er wieder antritt. Die anderen Fraktionen befinden sich in der Anfangsphase ihrer Überlegungen. Das mutet etwas spät an, denn schließlich müsste ein neuer Kandidat ausreichend Möglichkeiten haben, sich vorzustellen und sich in der Öffentlichkeit zu platzieren. Die CDU steckt dabei in einem besonderen Dilemma. Denn sie muss eigentlich als stärkste Fraktion einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Erfahrungen damit sind wenig ermutigend: Sowohl 2004 als auch 2014 scheiterte der eigene Kandidat – vor fünf Jahren vor allem daran, weil der eigene Kandidat viel zu spät vorgestellt wurde. Deshalb sollte das nun viel frühzeitiger geschehen, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.