Bürgerbad in Hückeswagen Gefährdet Abriss des Bürgerbads die Gesundheit?

Wird „die Büchse der Pandora geöffnet“, wenn das Bürgerbad im Brunsbachtal für einen Neubau abgerissen wird? Die AfD sieht durchaus die Gefahr. Ihr Fraktionsvorsitzender Markus Lietza befürchte in diesem Fall, dass während der Bauarbeiten Giftstoffe freigesetzt werden, die sich durch die beiden Brände des Hallenbads vor gut 50 Jahren im Gebäude abgesetzt haben könnten. Am 23. Januar 1974 war das Dach bei Teerarbeiten in Brand geraten, bei einem zweiten Großbrand am 3. Oktober 1984 war das Bad erneut stark beschädigt worden.