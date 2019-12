Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen : Bürgermeister Persian tritt zur Wiederwahl an

Dietmar Persian tritt in 2020 bei der Kommunalwahl wieder an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Amtsinhaber gab am Mittwoch seine erneute Kandidatur bekannt – und wird dabei von CDU, SPD und Grünen unterstützt.

Hückeswagen Er hat sein Versprechen gehalten: Noch in diesem Jahr wollte Dietmar Persian bekanntgeben, ob er sich bei der Bürgermeisterwahl am 13. September 2020 wieder zur Wahl stellen wird. Seit Mittwochnachmittag steht fest: Der Amtsinhaber geht auch im kommenden Jahr ins Rennen. An dem Sonntag nach dem Altstadtfest-Wochenende wird sich Persian zum dritten Mal um das Amt des Bürgermeisters und Hückeswagener „Schlossherrn“ bemühen: 2004 hatte er gegen Uwe Ufer verloren, vor fünfeinhalb Jahren gegen Ulrich Kowalewski gewonnen. Bei der Pressekonferenz im Multifunktionalen Sitzungssaal des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz waren auch die Fraktionschef von CDU, SPD und Grünen dabei, denn ihre drei Parteien unterstützen die Kandidatur Persians. (Eine ausführliche Fassung von Persians Pressekonferenz folgt in Kürze.)