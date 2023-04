Hückeswagen sucht den Bürgermeister Persian geht 2025 – aber wer rückt nach?

Stunden vor seiner Erklärung in diesem Gremium hatte er per Mail sein Team im Rathaus über seine Absichten für die Zeit nach der Wahl 2025 informiert. Auch darin hatte er betont, dass es für ihn nach wie vor eine „wunderbare Aufgabe“ sei, Bürgermeister seiner Heimatstadt zu sein. In der Mail würdigte er das „tolle Team sowohl in der Verwaltung als auch im Stadtrat“. Was seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2014 in Hückeswagen vorangebracht worden sei, „ist nicht mein Verdienst, sondern Ergebnis einer großen Gemeinschaftsleistung“. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und Stadtverwaltung sei „äußerst konstruktiv und vertrauensvoll“. In Hückeswagen sei dieses Zusammenwirken zum Wohl der Stadt selbstverständlich, „an anderen Orten leider gar nicht“.